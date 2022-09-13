Пользователи «Яндекса» начали массово жаловаться на трансформацию IT-гиганта

Недовольные трансформацией «Яндекса» пользователи начали массово грозиться перейти на другой ресурс.

13 сентября пользователи «Яндекса» высказали своё массовое недовольство обмена активами IT-гиганта с холдингом VK, в результате чего с главной страницы браузера и приложений исчез сервис «Яндекс.Новости», который посещали около тридцати миллионов человек ежемесячно.

Пользователи Рунета, привыкшие по утрам листать новостную ленту, жалуются на неудобства, которые им приходится испытывать после заключения сделки по передаче VK контентных платформ «Яндекс.Новостей» и «Дзена», так как теперь для просмотра самых актуальных новостей и событий необходимо искать их в поисковике.