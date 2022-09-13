Пекин подтвердил свою поддержку Москве, испытывающей трудности на Украине

В ходе своей первой зарубежной поездки с начала пандемии китайский лидер Си Цзиньпин на этой неделе встретится со своим российским коллегой.

Владимир Путин по-прежнему может рассчитывать на весомого союзника - Китай, который только что подтвердил свою поддержку.

В рамках своей первой зарубежной поездки с начала пандемии китайский лидер Си Цзиньпин встретится на этой неделе со своим российским коллегой на региональном саммите в Узбекистане, что станет демонстрацией единства, которая мешает планам США изолировать Москву.

Если Пекин никогда явно не поддерживал российское вторжение, он не осуждал его и, с другой стороны, осуждал западные санкции и продажу оружия Киеву. А для Китая Москва — ключевой партнер в уравновешивании Вашингтона на международной арене.

В понедельник глава дипломатии Коммунистической партии Ян Цзечи заявил послу России в Китае, что две страны могут вместе «содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении».

Что касается торговли, то в последние месяцы Китай увеличил закупки российской нефти. В период с мая по июль Москва была основным поставщиком нефти, что помогло смягчить экономические последствия санкций.

На прошлой неделе третий номер коммунистического режима Ли Чжаньшу стал самым высокопоставленным китайским лидером, посетившим Россию с начала российской военной спецоперации. В ходе своего визита он высоко оценил «беспрецедентный уровень» доверия и сотрудничества между Пекином и Москвой.

При ближайшем рассмотрении поездка Ли Чжаньшу также показывает, что Пекин хочет избежать санкций Запада, связанных с войной на Украине.

В то время как, согласно российской транскрипции его заявлений, Китай заявляет, что «полностью понимает необходимость всех мер, принимаемых Россией для защиты своих интересов и оказывает (свою) помощь», в китайской версии об этом нет ни слова.

«По мере того, как положение России ухудшается, Путин будет искать более сильную поддержку у Китая», — полагает Хэл Брэндс, профессор международных отношений в Институте Джона Хопкинса в Вашингтоне.

Си Цзиньпин и Владимир Путин в последний раз виделись в начале февраля в Пекине по случаю церемонии открытия зимних Олимпийских игр, менее чем за три недели до начала российского наступления на Украине. Затем Москва и Пекин подписали совместную декларацию, призывающую к «новой эре» в международных отношениях, подтверждая, что «дружба между двумя странами не имеет границ».

Их новая встреча происходит «во время больших движений на поле боя, а это значит, что Россия возлагает большие надежды на помощь Китая», подчеркивает Джозеф Торигян, эксперт по международной политике Американского университета в Вашингтоне.

«Еще неизвестно, не будет ли Россия просить слишком много и в какой степени, по мнению Китая, он может помочь (Москве) без ущерба для своих собственных экономических интересов», — сказал Джозеф Торигян.