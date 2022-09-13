Опра Уинфри говорит, что похороны королевы могут стать возможностью для принца Гарри и Меган Маркл помириться с королевской семьей
Маркл и Гарри присутствовали на праздновании платинового юбилея королевы в июне, но они не были сфотографированы с другими членами королевской семьи.
На момент смерти королевы Елизаветы пара находилась в Великобритании на благотворительных мероприятиях, но в их расписании не было официальных королевских визитов.
Но после смерти королевы все, казалось, быстро изменилось, что указывало на надежду Уинфри на то, что между Гарри и Маркл и остальными членами королевской семьи может быть примирение.
Опубликовано: Антон Райт
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