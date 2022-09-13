Офис Зеленского: самая сильная гарантия безопасности для Украины - ее способность защищаться

Офис президента Украины опубликовал проект гарантий безопасности для страны. В качестве гарантов предложены США, Европейский союз, Великобритания, Австралия и Турция.

Офис президента Украины опубликовал проект гарантий безопасности. Документ получил название "Киевский договор". В качестве гарантов приглашены США, Европейский союз, Великобритания, Австралия и Турция.

"Гарантии должны быть обязательны для выполнения на основе двусторонних соглашений", — говорится в документе.

Кроме того, в проекте договора подчеркивается, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - это ее способность защищаться. Для этого требуются многолетние инвестиции в оборонный сектор экономики, масштабная передача оружия со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и военные учения под эгидой НАТО и Европейского союза.