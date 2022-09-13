Арестован протестующий, назвавший принца Эндрю "больным стариком" во время Эдинбургской процессии

Благоговейное молчание, которое сегодня воцарилось на Королевской миле в Эдинбурге, было нарушено, когда протестующий крикнул ясным, громким голосом: "Эндрю, ты больной старик”.

Все братья и сестры были одеты в военную форму, за исключением принца Эндрю, которого лишили его военных связей, когда он был уволен как работающий член королевской семьи по делу о сексе, связанному с его связью с Джеффри Эпштейном.

Чарльз, однако, согласился, что Эндрю будет разрешено носить военную форму, когда он посетит бдение по своей матери позже на этой неделе; однако на самих похоронах он будет в гражданской одежде.

Люди смогут осмотреть гроб в Шотландии в течение 24 часов с 5 часов вечера по местному времени, прежде чем его завтра доставят в Лондон.