Сроки проведения СВО стали более сжатыми, предупредил эксперт Шурыгин
Эксперт Шурыгин поторапливает ВС России в проведении СВО, уточнив, что сроки стали более жесткими, чем это планировалось ранее.
Военный эксперт Шурыгин отметил, что ВСУ формируют новые корпуса, с обученными за рубежом специалистами и иностранными наемниками.
В этой связи Россия должна сделать оргвыводы и ускориться в проведении СВО, а также принять контрмеры из-за увеличения группировки противника.
Шурыгин также не отрицает, что поведение союзников Киева, доказывает, что им становится все сложнее находить оружие для ВСУ.
Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент у СВО ВС РФ на Украине очень жесткие сроки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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