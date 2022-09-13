Сроки проведения СВО стали более сжатыми, предупредил эксперт Шурыгин

Эксперт Шурыгин поторапливает ВС России в проведении СВО, уточнив, что сроки стали более жесткими, чем это планировалось ранее.

Военный эксперт Шурыгин отметил, что ВСУ формируют новые корпуса, с обученными за рубежом специалистами и иностранными наемниками.

В этой связи Россия должна сделать оргвыводы и ускориться в проведении СВО, а также принять контрмеры из-за увеличения группировки противника.

Шурыгин также не отрицает, что поведение союзников Киева, доказывает, что им становится все сложнее находить оружие для ВСУ.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент у СВО ВС РФ на Украине очень жесткие сроки.