В России массово скупают туры по программе кешбэка
Ростуризм зафиксировал огромный спрос на осенние и зимние поездки по территории РФ.
Такой ажиотаж связан, конечно же, с невозможностью граждан РФ выехать за границу и с возвратом части средств за турпоездку по территории России.
Программа туристического кешбэка стартовала в РФ с 25 августа, и на сегодняшний день такие поездки приобрели уже более 500 тысяч человек.
Продажи путевок ввиду огромного спроса были продлены с 25 августа до 10 сентября включительно. Поехать на отдых можно с 1 октября по 22 декабря 2022 года, а в круизы - с 1 сентября до окончания навигационного периода.
Сумма туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток в рамках новой программы увеличена в два раза - теперь туристы смогут возместить за свое путешествие в дальневосточный регион 40 тысяч рублей вместо прежних 20 тысяч.
Опубликовано: Наталья Павлова
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