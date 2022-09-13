В России массово скупают туры по программе кешбэка

Ростуризм зафиксировал огромный спрос на осенние и зимние поездки по территории РФ.

Такой ажиотаж связан, конечно же, с невозможностью граждан РФ выехать за границу и с возвратом части средств за турпоездку по территории России.

Программа туристического кешбэка стартовала в РФ с 25 августа, и на сегодняшний день такие поездки приобрели уже более 500 тысяч человек.

Продажи путевок ввиду огромного спроса были продлены с 25 августа до 10 сентября включительно. Поехать на отдых можно с 1 октября по 22 декабря 2022 года, а в круизы - с 1 сентября до окончания навигационного периода.

Сумма туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток в рамках новой программы увеличена в два раза - теперь туристы смогут возместить за свое путешествие в дальневосточный регион 40 тысяч рублей вместо прежних 20 тысяч.