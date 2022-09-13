«Гуаньча»: слова Путина о мировой дедолларизации экономики вызвали восторг у Китая
Читатели китайского журнала "Гуаньча" выразили своё восхищение после слов Владимира Путина о неизбежности дедолларизации мира.
Во вторник китайское новостное агентство "Гуаньча" опубликовало статью с разбором выступления Владимира Путина, в котором он накануне заявил о неизбежности мировой дедолларизации экономики. Китайские читатели газеты выразили свой восторг словам российского президента, оставив массу положительных комментариев под публикацией.
В частности, многие из ознакомившихся с речью Владимира Путина китайцев сошлись во мнении о том, что дедолларизация является неизбежным процессом, а взамен доллару Россия и Китай могли бы создать новую мировую валюту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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