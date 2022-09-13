«Гуаньча»: слова Путина о мировой дедолларизации экономики вызвали восторг у Китая

Читатели китайского журнала "Гуаньча" выразили своё восхищение после слов Владимира Путина о неизбежности дедолларизации мира.

Во вторник китайское новостное агентство "Гуаньча" опубликовало статью с разбором выступления Владимира Путина, в котором он накануне заявил о неизбежности мировой дедолларизации экономики. Китайские читатели газеты выразили свой восторг словам российского президента, оставив массу положительных комментариев под публикацией.

В частности, многие из ознакомившихся с речью Владимира Путина китайцев сошлись во мнении о том, что дедолларизация является неизбежным процессом, а взамен доллару Россия и Китай могли бы создать новую мировую валюту.