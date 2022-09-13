Китайцы поддержали Путина в желании запустить новую мировую валюту
Китайское издательство "Гуаньча" опубликовало материал в котором говорится, что китайцы восхитились словами Путина об угасании доллара.
13 сентября РИА Новости сообщили, читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике и полностью поддержали российскго лидера в стремлении укрепления собственной валюты каждой страны в мире.
В данной публикации китайцы призывают объединиться все заинтересованные страны,чтобы противостоять западному давлению и максимально ускорить процес падения доллара. Каждый народ имеет право жить в достатке —итог данной статьи издание Гуанча.
Опубликовано: Елена Калиновская
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