Состоялось экстренное заседание ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном
По инициативе Армении состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности.
Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов рассказал, что постоянный совет обеспокоен ситуацией на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения армянской стороны по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию конфликта.
Постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал союзников о ситуации на границе с Азербайджаном и сообщил об официальном обращении премьер-министра Никола Пашиняна к членам совета организации в связи с этим.
В состав ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и России. Согласно ст. 7 Устава организации, страны-участницы принимают совместные усилия по обеспечению безопасности и защиты.
В январе 2022 года коллективные силы ОДКБ были задействованы для проведения миротворческой миссии в Казахстане.
Опубликовано: Максим Алексеев
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