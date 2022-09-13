Состоялось экстренное заседание ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном

По инициативе Армении состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности.

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов рассказал, что постоянный совет обеспокоен ситуацией на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения армянской стороны по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию конфликта.

Постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал союзников о ситуации на границе с Азербайджаном и сообщил об официальном обращении премьер-министра Никола Пашиняна к членам совета организации в связи с этим.

В состав ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и России. Согласно ст. 7 Устава организации, страны-участницы принимают совместные усилия по обеспечению безопасности и защиты.

В январе 2022 года коллективные силы ОДКБ были задействованы для проведения миротворческой миссии в Казахстане.