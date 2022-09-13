На комика Михаила Галустяна и канал ТНТ подали иск в суд

Сумма претензии певца Александра Махонина по поводу незаконного использования его песни составила 500 тысяч евро.

Речь идет о неправомерном исполнении песни "Медляк" в сериале "Бородач", где Галустян сыграл одну из главных ролей.

Известный исполнитель Махонин, он же Mr.Credo и по совместительству автор и исполнитель этой песни, начал сольные выступления в 90-е годы прошлого века.

В 2006 году за свою композицию "Медляк" он был удостоен премии на "Золотом граммофоне".

Не менее популярными стали его песни "Чудная долина" и "Мама Азия".

Певец практически не дает интервью и хранит полное молчание о своей личной жизни, в связи с чем неоднократно в массы просачивалась информация, что его нет в живых.

На самом деле он продолжает свою карьеру.

Его узнаваемый сценический образ - солнцезащитные очки и арабский головной убор.