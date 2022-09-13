Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан и встретился с Токаевым

Во вторник глава католической церкви Папа Римский Франциск прилетел в столицу Казахстана, где встретился с местным президентом.

Вечером 13 сентября Папа Римский Франциск прилетел в столицу Казахстана Нур-Султан, где должен принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который в этом году проводится в казахстанской столице.

Папу Римского встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который тепло поприветствовал понтифика у себя на родине. Примечательно, что Папа Римский Франциск передвигался на кресле-коляске, и даже когда позировал для фото с Токаевым, стоял с тростью для поддержания баланса.