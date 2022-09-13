Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан и встретился с Токаевым
Во вторник глава католической церкви Папа Римский Франциск прилетел в столицу Казахстана, где встретился с местным президентом.
Вечером 13 сентября Папа Римский Франциск прилетел в столицу Казахстана Нур-Султан, где должен принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который в этом году проводится в казахстанской столице.
Папу Римского встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который тепло поприветствовал понтифика у себя на родине. Примечательно, что Папа Римский Франциск передвигался на кресле-коляске, и даже когда позировал для фото с Токаевым, стоял с тростью для поддержания баланса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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