Кравцов: захотевшие уехать из Харькова учителя доставлены в Россию

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов утверждает, что выразившие желание уехать из Харькова педагоги были доставлены на подконтрольные России территории.

Вечером 13 сентября глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов опроверг растиражированные украинскими СМИ слухи о том, что на территории Харьковской области были задержаны российские учителя. По словам Кравцова, в регионе работали лишь учителя из России, и часть из них была эвакуирована в Ростовскую, Белгородскую области и Краснодарский край в соответствии с их личным желанием.

Днём ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что после контрнаступления ВСУ на Харьковщину в области были задержаны российские и украинские учителя, обучавшие детей по российским учебникам. Задержанным угрожают тюремными сроками от 12 до 15 лет.