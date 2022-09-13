Европейские пивоварни могут массово закрыться из-за нехватки газа
Полной остановки или ограничения выпуска продукции опасаются известные концерны Delirium Tremens и Carlsberg.
Цены на сжиженный углекислый газ, который используется на пивных производствах, выросли в странах Европы почти в 13 раз. Такой коллапс настиг собственников пивных предприятий впервые с начала 20-го века.
Теперь многие производители пива ломают голову над тем, как им найти выход из сложившейся ситуации.
Известно, что один из поставщиков сжиженного углекислого газа, который сотрудничал с бельгийской пивоварней, запросил невероятную цену за одну тонну - 3350 евро вместо прежних 250 евро.
Это было связано с тем, что на заводе в Нидерлдандах норвежский производитель удобрений Yara остановил выпуск аммиака, из-за чего увеличилась его нехватка.
Вице-президент концерна Yara по связям с европейским правительством Тиффани Стефани заявила о том, что в данный момент производства, работающие на основе газа, в Европе нерентабельны.
Проблемы с производством пива наблюдаются во многих европейских странах, и выход из этой ситуации пока неясен.
Опубликовано: Наталья Павлова
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