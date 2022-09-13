Войска России уничтожили базу иностранных наёмников в селе под Харьковом

Российские военные ликвидировали базу наёмников-иностранцев на Харьковском направлении ведения спецоперации.

Вечером вторника журналисты российского информагентства "РИА Новости" сообщили, что в их распоряжении попала видеозапись, на которой видно, как войска России уничтожают базу иностранных наёмников вблизи Харькова.

По данным "РИА Новости", база зарубежных войск была обнаружены в деревне Харьковской области с помощью российского дрона, который первым нанёс удар по позициям боевиков, а далее ВС РФ обстреляли иностранцев из миномётов.

Примечательно, что на опубликованной видеозаписи присутствует как минимум один темнокожий наёмник и множество квадроциклов, на которых сражающиеся за ВСУ иностранцы эвакуируют раненых и тела погибших с места обстрела.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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