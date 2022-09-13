Служащие Вооружённых сил РФ ликвидировали базу иностранных наёмников ВСУ на Харьковском направлении фронта.

13 сентября интернет-издание РИА сообщило, что российские военнослужащие успешно провели операцию по ликвидации пункта базирования иностранных наёмников Вооружённых сил России в Харьковской области.

Отмечается, что бойцы «Иностранного легиона» ВСУ оборудовали склады и казармы в жилых домах одного из населённых пунктов на Харьковщине, которые были обнаружены при помощи беспилотников служащими российской армии и впоследствии уничтожены высокоточными ударами из миномётов.