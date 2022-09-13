Российские военные миномётами уничтожили базу наёмников в Харьковской области
Служащие Вооружённых сил РФ ликвидировали базу иностранных наёмников ВСУ на Харьковском направлении фронта.
13 сентября интернет-издание РИА сообщило, что российские военнослужащие успешно провели операцию по ликвидации пункта базирования иностранных наёмников Вооружённых сил России в Харьковской области.
Отмечается, что бойцы «Иностранного легиона» ВСУ оборудовали склады и казармы в жилых домах одного из населённых пунктов на Харьковщине, которые были обнаружены при помощи беспилотников служащими российской армии и впоследствии уничтожены высокоточными ударами из миномётов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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