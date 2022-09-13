Times of Israel: Польша требует от Германии репараций за евреев, убитых поляками
В статье, опубликованной на сайте израильского издания Times of Israel в воскресенье, 11 сентября комментируют усилия Польши по возмещению ущерба от Германии за Вторую мировую войну.
В статье под названием "Польша требует репараций за убитых поляками евреев" также критиковался посол Польши в США и бывший посол в Израиле Марек Магеровски.
Там говорится, что "в отчете польского правительства, обосновывающем требование репараций от Германии за Вторую мировую войну, учитывается гибель евреев, убитых не нацистами, а польскими гражданами, что явно является попытка обелить польские преступления во время Холокоста".
Автор статьи Иуда Ари Гросс сообщил, что "в списке 9293 деревень, поселков и городов, где имели место "преступления нацистов", были те, которые "были местом польских погромов против евреев, включая самую известную деревню Едвабне, где поляки заживо сожгли более 300 евреев".
Отчет о потерях, понесенных Польшей в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны, был представлен 1 сентября и показывает, что общая сумма потерь составляет более 1,3 триллионов евро.
Опубликовано: Николай Скира
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