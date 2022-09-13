Парламент Литвы продлил режим ЧП в стране и запретил въезд россиянам
Литовский парламент принял решение о продлении чрезвычайного положения, также запретив въезд гражданам России в Литву.
Пресс-служба парламента Литвы уведомляет, что на сегодняшнем заседании ведомства парламентарии приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 15 декабря 2023 года в связи со специальной военной операции вооружённых сил России на территории Украины.
Также парламент Литвы одобрил законопроект, который постановляет запретить всем гражданам России въезд на территорию литовского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву