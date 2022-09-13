Парламент Литвы продлил режим ЧП в стране и запретил въезд россиянам

Литовский парламент принял решение о продлении чрезвычайного положения, также запретив въезд гражданам России в Литву.

Пресс-служба парламента Литвы уведомляет, что на сегодняшнем заседании ведомства парламентарии приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 15 декабря 2023 года в связи со специальной военной операции вооружённых сил России на территории Украины.

Также парламент Литвы одобрил законопроект, который постановляет запретить всем гражданам России въезд на территорию литовского государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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