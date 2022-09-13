Sky News: Карл III провозглашен монархом на Британской антарктической территории

Британский телеканал Sky News сообщил о том, что Король Карл III провозглашен монархом на Британской антарктической территории.

Сегодня британский телеканал Sky News сообщил о том, что церемония провозглашения монархом Карла III прошла в столице Британской антарктической территории Ротере несмотря на то, что в регионе нет официального местного правительства. Надо отметить, что Британская антарктическая территория -это заморская территория Великобритании, на которую Соединенное Королевство претендует более 100 лет.

Уточняется, что в настоящее время сектор Антарктики включает в себя Южные Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, Антарктический полуостров, побережье моря Уэдделла, а также территории Антарктиды расположенные южнее.