Sky News: Карл III провозглашен монархом на Британской антарктической территории
Британский телеканал Sky News сообщил о том, что Король Карл III провозглашен монархом на Британской антарктической территории.
Сегодня британский телеканал Sky News сообщил о том, что церемония провозглашения монархом Карла III прошла в столице Британской антарктической территории Ротере несмотря на то, что в регионе нет официального местного правительства. Надо отметить, что Британская антарктическая территория -это заморская территория Великобритании, на которую Соединенное Королевство претендует более 100 лет.
Уточняется, что в настоящее время сектор Антарктики включает в себя Южные Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, Антарктический полуостров, побережье моря Уэдделла, а также территории Антарктиды расположенные южнее.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву