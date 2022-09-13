Стало известно, что Жан-Люк Годар прибег к эвтаназии и умер на руках у своей жены
По словам его семьи, франко-швейцарский режиссер скончался «мирно дома, в окружении жены» во вторник в своем доме в маленьком городке Ролле в Швейцарии.
Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, отец «Новой волны», скончавшийся во вторник в возрасте 91 года, прибегнул к помощи эвтаназии, подтвердил AFP советник его семьи.
«Г-н. Годар прибегнул к юридической помощи в Швейцарии для добровольного ухода из жизни из-за «множественных инвалидизирующих патологий» в соответствии с условиями медицинского заключения», пояснил Патрик Жаннере, юридический и финансовый советник семьи.
Официальной церемонии не будет. «Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован», - добавил он.
Кремация состоится «в течение двух дней, может быть, даже завтра», отметил Жаннере, уточнив, что «прах останется у его жены».
Он настаивал, что кремация «должна действительно происходить в уединении», пояснил советник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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