Стало известно, что Жан-Люк Годар прибег к эвтаназии и умер на руках у своей жены

По словам его семьи, франко-швейцарский режиссер скончался «мирно дома, в окружении жены» во вторник в своем доме в маленьком городке Ролле в Швейцарии.

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, отец «Новой волны», скончавшийся во вторник в возрасте 91 года, прибегнул к помощи эвтаназии, подтвердил AFP советник его семьи.

«Г-н. Годар прибегнул к юридической помощи в Швейцарии для добровольного ухода из жизни из-за «множественных инвалидизирующих патологий» в соответствии с условиями медицинского заключения», пояснил Патрик Жаннере, юридический и финансовый советник семьи.

Официальной церемонии не будет. «Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован», - добавил он.

Кремация состоится «в течение двух дней, может быть, даже завтра», отметил Жаннере, уточнив, что «прах останется у его жены».

Он настаивал, что кремация «должна действительно происходить в уединении», пояснил советник.