Американский банк перемещает своих сотрудников из РФ в Дубай
Часть работников Bank of America уже релоцировалась, другие пока только собираются.
Bank of America - не первый американский банк, который решил переместить своих сотрудников из Российской Федерации в Дубай.
Ряд подобных учреждений сделали это еще в марте 2022 года.
Как считают аналитики, эта страна недаром выбрана американскими банкирами для релокации бизнеса из России.
Именно в Дубае на фоне быстрого мирового удорожания нефти активно растет и расширяется IPO-бизнес.
Кроме того, там выдерживается нейтралитет в отношении российско-украинских событий.
Опубликовано: Наталья Павлова
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