Американский банк перемещает своих сотрудников из РФ в Дубай

Часть работников Bank of America уже релоцировалась, другие пока только собираются.

Bank of America - не первый американский банк, который решил переместить своих сотрудников из Российской Федерации в Дубай.

Ряд подобных учреждений сделали это еще в марте 2022 года.

Как считают аналитики, эта страна недаром выбрана американскими банкирами для релокации бизнеса из России.

Именно в Дубае на фоне быстрого мирового удорожания нефти активно растет и расширяется IPO-бизнес.

Кроме того, там выдерживается нейтралитет в отношении российско-украинских событий.