Китайский журналист Ван Вэнь заявил, что западные санкции подталкивают Россию на сближение с Азией, что позволит ей обновиться.

13 сентября обозреватель китайской газеты-таблоид Global Times Ван Вэнь оценил последствия для России введённых Западными странами антироссийских санкций, заявив, что «ежедневная жизнь россиян не особо подверглась влиянию западных санкций».

Также Вэнь отметил, что благодаря опрометчивому введению западными лидерами санкционных ограничений, Россия смогла разрушить иллюзорные надежды в отношении партнёрства с ЕС и США, поэтому теперь российское правительство может смело наращивать связи с азиатскими странами, что будет ознаменовать перерождение Российской Федерации.