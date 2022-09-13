Боррель: Переговоры по безопасности на ЗАЭС надо вести с Россией
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что переговоры по безопасности Запорожской АЭС надо вести с Россией.
Во вторник днем стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отвечая на вопросы депутатов на пленарной сессии в Страсбурге, заявил о том, что есть вопросы которые нельзя решить без участия России. Таким образом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам подчеркнул необходимость участия ЕС в предложенных Россией перегаворах по разным вопросам включая безопасность Запорожской АЭС.
Борель сообщил, что президент Франции Макрон уже пообщался с президентом России Владимиром Путиным по вопросу безопасности ЗАЭС. Надо продолжать обсуждение этой важной темы и для этого есть все необходимые дипломатические каналы, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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