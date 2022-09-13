Боррель: Переговоры по безопасности на ЗАЭС надо вести с Россией

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что переговоры по безопасности Запорожской АЭС надо вести с Россией.

Во вторник днем стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отвечая на вопросы депутатов на пленарной сессии в Страсбурге, заявил о том, что есть вопросы которые нельзя решить без участия России. Таким образом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам подчеркнул необходимость участия ЕС в предложенных Россией перегаворах по разным вопросам включая безопасность Запорожской АЭС.

Борель сообщил, что президент Франции Макрон уже пообщался с президентом России Владимиром Путиным по вопросу безопасности ЗАЭС. Надо продолжать обсуждение этой важной темы и для этого есть все необходимые дипломатические каналы, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.