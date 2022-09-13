Представители России отказались от присутствия на похоронах Елизаветы II
Представители России приняли решение не присутствовать на мероприятиях, связанных со смертью британской королевы.
Вечером 13 сентября пресс-служба посольства России в Лондоне сообщила, что официальные российские лица не собираются принимать участие в любых мероприятиях, приуроченных к смерти или похоронам экс-королевы Великобритании Елизаветы II.
Примечательно, что ранее в тот же день западные СМИ распространили информацию о том, что политики из России, Беларуси и Мьянмы не приглашены администрацией Лондона к присутствию на похоронах Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября, однако событие посетят свыше 500 гостей включая посла Ирана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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