Казахстан планирует вернуть столице ее прежнее название Астана
Власти Казахстана поддержали во вторник, 13 сентября, идею восстановления старого названия столицы Астана.
По словам пресс-секретаря президента страны Руслана Желдибая, поправка на этот счет была предложена группой депутатов «с согласия главы государства» в рамках законопроекта.
«В то же время президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современного казахстанского государства и формировании столицы», — написал Руслан Желдибай в Facebook.
«Поэтому другие вещи, названные в честь первого президента, должны сохранить свои имена», — добавил он.
Известная своими футуристическими небоскребами посреди степей северного Казахстана, Астана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года по имени бывшего главы государства после его ухода от власти.
Нурсултан Назарбаев, который авторитарно правил этой бывшей советской республикой с момента обретения независимости в 1991–2019 годах, в течение многих лет извлекал выгоду из культа личности в Казахстане.
Опубликовано: Тарас Медведев
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