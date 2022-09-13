Медведев: киевский проект гарантий безопасности ведёт к третьей мировой войне

Экс-президент России Дмитрий Медведев уверен, что предложенный офисом Зеленского проект о гарантиях безопасности для Украины выведет военный конфликт на новый уровень.

Бывший президент России Дмитрий Медведев оценил проект гарантий безопасности для Украины, предложенный офисом Владимира Зеленского, назвав его прологом к Третьей мировой войне. По мнению Медведева, страны НАТО также станут полем проведения спецоперации, если дадут обещание защищать Украину.

Также Дмитрий Медведев выразил уверенность, что сейчас западные политики радуются тому, что они пытаются ослабить Россию руками украинцев, однако в определённый момент простые граждане стран-участниц НАТО также могут стать свидетелями боевых действий на собственных территориях.