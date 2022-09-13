Диетологи назвали ряд продуктов, которые разрушают печень
Даже потребление фруктов в чрезмерных количествах наносят большой вред этому органу.
Не способствует здоровью печени и излишнее ежедневное потребление углеводов и фруктозы.
Большое количество фруктозы содержат яблоки. Если есть их неумеренно, они могут вызвать так называемое ожирение печени.
Для нормального функционирования органа необходимо максимально сократить из своего рациона продукты с высоким гликемическим индексом.
Речь идет об энергетиках и сладких газированных напитках.
Многие лекарственные препараты тоже могут плохо отразиться на печени. Неблагоприятные факторы - дефицит фосфолипидов и инсулинорезистентность.
А вот на улучшении работы этого кроветворящего органа хорошо сказывается употребление в пищу клетчатки, артишоков и рыбы. Не помешают и богатые лецитином продукты: яйца, авокадо и арахис.
Опубликовано: Наталья Павлова
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