Диетологи назвали ряд продуктов, которые разрушают печень

Даже потребление фруктов в чрезмерных количествах наносят большой вред этому органу.

Не способствует здоровью печени и излишнее ежедневное потребление углеводов и фруктозы.

Большое количество фруктозы содержат яблоки. Если есть их неумеренно, они могут вызвать так называемое ожирение печени.

Для нормального функционирования органа необходимо максимально сократить из своего рациона продукты с высоким гликемическим индексом.

Речь идет об энергетиках и сладких газированных напитках.

Многие лекарственные препараты тоже могут плохо отразиться на печени. Неблагоприятные факторы - дефицит фосфолипидов и инсулинорезистентность.

А вот на улучшении работы этого кроветворящего органа хорошо сказывается употребление в пищу клетчатки, артишоков и рыбы. Не помешают и богатые лецитином продукты: яйца, авокадо и арахис.