Медведев рассказал об опасных последствиях накачивания Киева западным оружием

Дмитрий Медведев утверждает, что стремление Запада накачать Киев оружием и боеприпасами выведет военную кампанию России на новый уровень.

13 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что западные политики не задумываются о последствиях своих действий, продолжая интенсивную накачку Украины вооружениями.

Медведев утверждает, что такая позиция НАТО может вывести российскую военную кампанию на совершенно новый уровень, когда у спецоперации армии РФ исчезнут чёткие границы проведения, ввиду чего она может перекинуться на западные государства.