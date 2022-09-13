Медведев рассказал об опасных последствиях накачивания Киева западным оружием
Дмитрий Медведев утверждает, что стремление Запада накачать Киев оружием и боеприпасами выведет военную кампанию России на новый уровень.
13 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что западные политики не задумываются о последствиях своих действий, продолжая интенсивную накачку Украины вооружениями.
Медведев утверждает, что такая позиция НАТО может вывести российскую военную кампанию на совершенно новый уровень, когда у спецоперации армии РФ исчезнут чёткие границы проведения, ввиду чего она может перекинуться на западные государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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