Дмитрий Медведев предупредил западных «недоумков», что будет, если накачка оружием Киева не прекратится
По словам заместителя секретаря Совбеза России, приток «опаснейших видов вооружений» на Украину, рано или поздно приведет к неуправляемому процессу. СВО перейдет на новый уровень, отмечает Дмитрий Медведев.
«Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень», считает он.
Дмитрий Медведев при этом предсказал развитие другого сценария спецоперации на Украине.
«У нее (СВО) исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников», - написал Медведев.
Он также отметил, что при таком сценарии развития ситуации у подстрекателей конфликта «будет гореть земля и плавиться бетон» в буквальном смысле слова.
Опубликовано: Тарас Медведев
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