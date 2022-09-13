Гей-парад в Белграде запрещен по причине необходимости защиты традиционных ценностей

В то время как большинство европейских стран выступает за терпимость по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, власти Сербии запретили парад этих личностей в столице страны.

На 17 сентября в Белграде планировался гей-парад "Европрайд-2022", однако он не состоится из-за запрета со стороны МВД. В министерстве объявили, что запрет полностью конституционен и соответствует интересам граждан Сербии.

Возможно, запрет связан с тем, что 11 сентября тысячи жителей Белграда провели шествие, целью которого была защита традиционных ценностей.