Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал опубликованный Офисом президента Украины проект Киевского договора о безопасности.

13 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что разработанный киевским режимом проект Киевского договора о безопасности представляет собой пролог к началу Третьей мировой войны.

Медведев также высказал свою уверенность в том, что никто из западных союзников Зеленского не станет страной-гарантом безопасности киевского режима, так как это будет равносильно применению 5 статьи Устава Организации Североатлантического Договора и членам НАТО «не удастся отсидеться».

Российский политик пояснил, что в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в ситуацию на Украине, на Западе «люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон».