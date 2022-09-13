Медведев назвал проект Киевского договора о безопасности прологом к Третьей мировой
Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал опубликованный Офисом президента Украины проект Киевского договора о безопасности.
13 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что разработанный киевским режимом проект Киевского договора о безопасности представляет собой пролог к началу Третьей мировой войны.
Медведев также высказал свою уверенность в том, что никто из западных союзников Зеленского не станет страной-гарантом безопасности киевского режима, так как это будет равносильно применению 5 статьи Устава Организации Североатлантического Договора и членам НАТО «не удастся отсидеться».
Российский политик пояснил, что в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в ситуацию на Украине, на Западе «люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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