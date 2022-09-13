Медведев: Киевский проект гарантии безопасности -это начала третьей мировой войны

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский проект гарантий безопасности-это предисловие к третьей мировой войне.

Сегодня в своем Telegram-канале зам председатель совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал опубликованный накануне офисом президента Украины проект соглашения о гарантиях стран Запада безопасности Украине. Возмущённый Зампред Совбеза России Дмитрия Медведев заявил, что этот документ по сути является прологом к началу третьей мировой войне.

По мнению Медведева, западные страны не станут давать Киеву никаких гарантий безопасности, так как это означало бы возможность применить к Украине статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне.