Медведев: Киевский проект гарантии безопасности -это начала третьей мировой войны
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский проект гарантий безопасности-это предисловие к третьей мировой войне.
Сегодня в своем Telegram-канале зам председатель совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал опубликованный накануне офисом президента Украины проект соглашения о гарантиях стран Запада безопасности Украине. Возмущённый Зампред Совбеза России Дмитрия Медведев заявил, что этот документ по сути является прологом к началу третьей мировой войне.
По мнению Медведева, западные страны не станут давать Киеву никаких гарантий безопасности, так как это означало бы возможность применить к Украине статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне.
Опубликовано: Елена Калиновская
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