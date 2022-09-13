Медведев: на Западе люди хапнут горя по полной программе, всем будет очень-очень плохо

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что на Западе в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон, всем будет очень-очень плохо.

Во вторник вечером, 13 сентября 2022 года, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что может ждать западные страны в случае подписания Киевского договора о безопасности.

Экс-президент России Медведев пообещал, что жители стран Запада «хапнут горя по полной программе», ведь в случае начала конфронтации с Россией, западные страны «уже не смогут отсидеться», так как «у них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон».

В конце своей публикации Дмитрий Медведев привёл цитату из Откровения Иоанна Богослова: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей», чем предостерёг западных лидеров от принятия опрометчивых решений.