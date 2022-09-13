МИД Беларуси призвал Азербайджан и Армению к соблюдению договоренностей
Белорусское внешнеполитическое ведомство обратилось к руководству Азербайджана и Армении с призывом к сдержанности.
Во вторник, 13 сентября 2022 года, Министерство иностранных дел республики Беларусь на своём официальном веб-сайте опубликовало заявление касательно обострившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении.
МИД Беларуси призвал стороны конфликта к проявлению сдержанности и чёткому соблюдению достигнутых ранее, при помощи российской стороны, договорённостей, дабы предотвратить жертвы среди мирного население региона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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