МИД Беларуси призвал Азербайджан и Армению к соблюдению договоренностей

Белорусское внешнеполитическое ведомство обратилось к руководству Азербайджана и Армении с призывом к сдержанности.

Во вторник, 13 сентября 2022 года, Министерство иностранных дел республики Беларусь на своём официальном веб-сайте опубликовало заявление касательно обострившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении.

МИД Беларуси призвал стороны конфликта к проявлению сдержанности и чёткому соблюдению достигнутых ранее, при помощи российской стороны, договорённостей, дабы предотвратить жертвы среди мирного население региона.