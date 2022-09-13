Путин и Шольц обсудили завершение спецоперации на Украине и ситуацию на ЗАЭС

Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на территории Украины.

Вечером 13 сентября пресс-служба правительства Германии сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудив положение дел на территории Украины. В беседе Шольц призвал Путина найти способ завершить спецоперацию и возобновить мирные переговоры с Киевом.

Также Олаф Шольц и Владимир Путин уделили время обсуждению ситуации, сложившейся вокруг Запорожской атомной электростанции, расположенной в контролируемом российскими войсками городе Энергодаре. В ходе разговора Шольц отметил важность продуктовой сделки России с Турцией, Украиной и ООН, призвав её полностью выполнять.