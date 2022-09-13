Подоляк раскритиковал Германию за нерешительность в поставках тяжелых вооружений

Советник Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал нерешительность Германии в поставках танков.

«Танков не будет в течение шести месяцев, потому что нет политического решения по этому поводу», — написал он на немецком языке в Twitter. Следовательно, Россия может продолжать «террор», а украинцы должны погибнуть.

«Германия, мы ждем вашего ответа», — настаивает Подоляк.

Тем временем в ФРГ продолжают обсуждаться вопросы о дальнейших поставках вооружений, в том числе и в отношении танков.

По-прежнему правительство Германии действует осторожно и пока придерживается прежних планов по поставкам в начале 2023 года.

Посольство США в Берлине призвало Германию оказать «максимальную поддержку» в военной помощи Украине.

«Решение о виде помощи в конечном итоге лежит на самой стране», — написало представительство в Twitter.