Подоляк раскритиковал Германию за нерешительность в поставках тяжелых вооружений
Советник Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал нерешительность Германии в поставках танков.
«Танков не будет в течение шести месяцев, потому что нет политического решения по этому поводу», — написал он на немецком языке в Twitter. Следовательно, Россия может продолжать «террор», а украинцы должны погибнуть.
«Германия, мы ждем вашего ответа», — настаивает Подоляк.
Тем временем в ФРГ продолжают обсуждаться вопросы о дальнейших поставках вооружений, в том числе и в отношении танков.
По-прежнему правительство Германии действует осторожно и пока придерживается прежних планов по поставкам в начале 2023 года.
Посольство США в Берлине призвало Германию оказать «максимальную поддержку» в военной помощи Украине.
«Решение о виде помощи в конечном итоге лежит на самой стране», — написало представительство в Twitter.
Опубликовано: Тарас Медведев
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