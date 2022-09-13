Шольц и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, обсудив ситуацию на Украине и Запорожской АЭС.

Во вторник вечером, 13 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого политические лидеры обсудили ситуацию на Украине и безопасность Запорожской АЭС в Энергодаре, которая подвергается периодическим обстрелам.

В Бундескабинете рассказали представителям СМИ, что за время полуторачасового разговора Путин и Шольц также поделились своим мнением касательно методов борьбы с продовольственным кризисом в мире.