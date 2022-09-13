AsiaNews: Папа Римский призвал начать диалог ради достижения мира в Украине

Папа Римский Франциск призвал не усугублять вражду, не обострять противостояние и начать вести диалог ради достижения мира в Украине.

13 сентября РИА Новости сообщают, что папа Римский Франциск прилетел в Нур-Султан с апостольским визитом, где пробудет три дня и примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Сообщается, что папа Римский выступил перед представителями руководства в Казахстане, где Понтифик призвал к установлению всеобщего политического диалога для создания более стабильного и спокойного мира для будущих поколений.

Также в своем выступлении Франциск отметил роль Казахстана в решении межнациональных конфликтов. Ранее сообщалось, что папа Римский выступил за отказ от гонки вооружений.