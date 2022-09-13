Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ

Глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Георгий Кобахидзе предложил провести референдум о необходимости открытия второго военного фронта против России.

13 сентября глава грузинской партии власти Георгий Кобахидзе публично заявил, что украинские чиновники неоднократно делали провокационные заявления, пытаясь вовлечь Грузию в вооружённый конфликт против России, однако даже грузинская экономика не испытывает спада лишь потому, что Тбилиси не вводил санкции против Москвы.

По словам Кобахидзе, в Грузии может пройти референдум о необходимости открытия второго антироссийского фронта, поскольку правительству страны необходимо посмотреть, кого больше слушаются грузины: влстей Грузии или властей Украины.