Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Георгий Кобахидзе предложил провести референдум о необходимости открытия второго военного фронта против России.
13 сентября глава грузинской партии власти Георгий Кобахидзе публично заявил, что украинские чиновники неоднократно делали провокационные заявления, пытаясь вовлечь Грузию в вооружённый конфликт против России, однако даже грузинская экономика не испытывает спада лишь потому, что Тбилиси не вводил санкции против Москвы.
По словам Кобахидзе, в Грузии может пройти референдум о необходимости открытия второго антироссийского фронта, поскольку правительству страны необходимо посмотреть, кого больше слушаются грузины: влстей Грузии или властей Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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