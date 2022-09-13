Проворная белка оставила без света десять тысяч жителей США

Это произошло в американском штате Виргиния. Зверек пробрался на подстанцию и случайно отключил свет.

Безобидная белочка пробралась на городскую подстанцию и около 9 часов утра, как раз когда в школе шли занятия, случайно отключила свет.

Выехавшие по сигналу бедствия специалисты обнаружили грызуна на месте.

Горе-белка попала в ловушку, застряв между трансформатором и автоматическим выключателем, вследствие чего подскочило напряжение и отключился свет по всей округе.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал, и уже через час электрики восстановили подачу электроэнергии.

А попавшая в ловушку в результате собственного безответственного поведения белка, как только ее освободили, немедленно скрылась в ближайшем лесу.