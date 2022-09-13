Вупи Голдберг объяснила, почему у нее нет бровей
66-летняя актриса Вупи Голдберг в шоу The View рассказала, почему у нее нет бровей. На шоу она обсуждала с соведущими последний тренд «взгляд без бровей».
Эту тенденцию популяризируют Леди гага, Кендалл Дженнер, Доджа Кэт. Вупи Голдберг объяснила, что вовсе не гналась за модой.
Она рассказала, что в детстве у нее были брови. Но на ее лице стали появляться шишки, поэтому мама девочки настояла на удалении бровей.
Сейчас актриса уже не помнит свое лицо с бровями, но при необходимости гимеры приклеивают их для съемок.
Ее коллега Сара Хейнс призналась, что никогда не замечала отсутствия бровей у Голдберг, хотя 6 лет сидит рядом с ней на ток-шоу. Ана Наварро сказала, что тоже не обращала на это внимания.
Вупи Голдберг рассказала, что была замужем за человеком, который тоже не замечал отсутствия у нее бровей.
На прошлой неделе начался 26 сезон The View и 16 для Вупи Голдберг. В трейлере к шоу она заявила, что это уже не команда коллег, а настоящая семья.
Опубликовано: Светлана Репина
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