Вупи Голдберг объяснила, почему у нее нет бровей

66-летняя актриса Вупи Голдберг в шоу The View рассказала, почему у нее нет бровей. На шоу она обсуждала с соведущими последний тренд «взгляд без бровей».

Эту тенденцию популяризируют Леди гага, Кендалл Дженнер, Доджа Кэт. Вупи Голдберг объяснила, что вовсе не гналась за модой.

Она рассказала, что в детстве у нее были брови. Но на ее лице стали появляться шишки, поэтому мама девочки настояла на удалении бровей.

Сейчас актриса уже не помнит свое лицо с бровями, но при необходимости гимеры приклеивают их для съемок.

Ее коллега Сара Хейнс призналась, что никогда не замечала отсутствия бровей у Голдберг, хотя 6 лет сидит рядом с ней на ток-шоу. Ана Наварро сказала, что тоже не обращала на это внимания.

Вупи Голдберг рассказала, что была замужем за человеком, который тоже не замечал отсутствия у нее бровей.

На прошлой неделе начался 26 сезон The View и 16 для Вупи Голдберг. В трейлере к шоу она заявила, что это уже не команда коллег, а настоящая семья.