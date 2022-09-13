Гроб королевы Елизаветы II изготовлен более 30 лет назад и обит свинцом

Гроб королевы Елизаветы был изготовлен более 30 лет назад той же фирмой, которая изготовила обитый свинцом гроб, в котором похоронен герцог Эдинбургский.

Королевские гробы традиционно изготавливаются из хорошо выдержанного дуба из поместья Сандрингем, но считается, что точные детали изготовления гроба покойной королевы были утеряны за десятилетия, прошедшие с момента его заказа.

Обшитый свинцом гроб, который фактически представляет собой гроб в гробу, был изготовлен специализированной фирмой Генри Смита, которая закрылась в 2005 году.

Латунные ручки и другие приспособления, в том числе застежки, удерживающие Императорскую государственную корону, державу и скипетр на месте, когда их кладут на гроб для погребения, как полагают, были изготовлены бирмингемским литейным заводом Newman Brothers, который тоже уже не работает.

До 1990-х годов за гробом ухаживала лондонская компания JH Kenyon Ltd, которая занималась похоронами короля Георга VI в 1952 году и Уинстона Черчилля в 1965 году.

Затем гроб был передан лондонской фирме Leverton and Sons. Она занималась похоронами королевы Елизаветы, королевы-матери, Дианы, принцессы Уэльской, принцессы Маргарет, Маргарет Тэтчер, Джорджа Оруэлла, Майкла Фута и Питера О. 'Тула.

Гроб должен быть облицован свинцом, потому что королева будет предана земле в Мемориальном склепе короля Георга VI, а не в традиционном захоронении.

Он настолько тяжелый, что требуется восемь несущих гроб вместо обычных шести.