Эта история случилась в городе Сент-Этан несколько лет назад после того, как зверек сбежал из дома.

Вот уж действительно никто не ожидал от маленького пушистого шарика такой прыти!

Любимчику хозяйки удалось сбежать из дома, после чего он решил поселиться в ее припаркованной у дома машине.

Чтобы словить своего шустрого хомяка, женщина расставила по автомобилю восемь специальных ловушек. Но хитрому зверю удалось их обойти.

В итоге он так и не попался, зато ему удалось прилично нашкодить в салоне автомобиля.

Хомячок просидел в машине целых шесть дней, в ходе которых он смог перегрызть все провода, ремни безопаснти и уничтожить одну из подушек безопасности.

Вот такой оказался маленький да "удаленький".