ОДКБ хочет направить генсека организации Зася на границу Азербайджана и Армении
Совбез ОДКБ предлагает направить генсека организации Станислава Зася на армяно-азербайджанскую границу.
Поздно вечером 13 сентября состоялась экстренные заседание Совета безопасности постоянных членов Организации договора о коллективной безопасности, в рамках которого члены организации предлагали свои варианты разрешения нового конфликта между Армении и Азербайджаном.
По итогу заседания Совбеза было предложено направить главу ОДКБ Станислава Зася на границу Азербайджана с Арменией с целью попытки мирного урегулирования конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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