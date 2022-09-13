ОДКБ хочет направить генсека организации Зася на границу Азербайджана и Армении

Совбез ОДКБ предлагает направить генсека организации Станислава Зася на армяно-азербайджанскую границу.

Поздно вечером 13 сентября состоялась экстренные заседание Совета безопасности постоянных членов Организации договора о коллективной безопасности, в рамках которого члены организации предлагали свои варианты разрешения нового конфликта между Армении и Азербайджаном.

По итогу заседания Совбеза было предложено направить главу ОДКБ Станислава Зася на границу Азербайджана с Арменией с целью попытки мирного урегулирования конфликта.