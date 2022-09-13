Председатель правящей партии Грузии ответил на призывы Украины открыть «второй фронт»
Ираклий Кобахидзе председатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» ответил на призывы представителей Украины открыть второй фронт против России.
Председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что позиция властей неизменна, мы выступаем против открытия второго фронта против России.
"Мы можем провести опрос, чтобы узнать мнение народа. Согласны ли люди с высокопоставленными представителями Украины и хотят открыть второй фронт, или они поддерживают мнение правительства", — сказал Кобахидзе.
Ранее депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у Грузии появился уникальный шанс освободить Абхазию и Южную Осетию пока России сосредоточена на Украине. Неоднократно о желательности открытия «второго фронта» высказывались и другие высокопоставленные лица, в частности Михаил Подоляк и Алексей Арестович.
Опубликовано: Максим Алексеев
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