Напитки с содержанием кофеина могут резко повысить давление на три часа

К такому заключению пришли испанские ученые в ходе изучения воздействия кофеина на организм.

Опасность кофеина заключается в том, что он способен резко повысить артериальное давление в течение первого часа после приема кофеиносодержащего напитка.

Повышенное давление после этого не снижается на протяжении трех часов.

В ходе эксперимента учеными было выяснено следующее. Стандартная порция кофе содержит примерно 60 мг кофеина.

Если человек получает вместе с напитком 200-300 мг кофеина, то его систолическое давление повышается на 8,1 мм ртутного столба, а диастолическое (сердечное) - до 5,7 мм ртутного столба.

Такой резкий скачок давления, помимо повышенной нагрузки на сердце, способен спровоцировать образование тромбов и разрыв сосудов.

Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не рекомендуется пить много кофе либо стоит совсем исключить его из своего рациона.

Ученые пока не на 100 % доказали взаимосвязь между резкими скачками давления и приемом кофеина, поэтому они будут продолжать свои исследования.