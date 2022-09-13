Напитки с содержанием кофеина могут резко повысить давление на три часа
К такому заключению пришли испанские ученые в ходе изучения воздействия кофеина на организм.
Опасность кофеина заключается в том, что он способен резко повысить артериальное давление в течение первого часа после приема кофеиносодержащего напитка.
Повышенное давление после этого не снижается на протяжении трех часов.
В ходе эксперимента учеными было выяснено следующее. Стандартная порция кофе содержит примерно 60 мг кофеина.
Если человек получает вместе с напитком 200-300 мг кофеина, то его систолическое давление повышается на 8,1 мм ртутного столба, а диастолическое (сердечное) - до 5,7 мм ртутного столба.
Такой резкий скачок давления, помимо повышенной нагрузки на сердце, способен спровоцировать образование тромбов и разрыв сосудов.
Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не рекомендуется пить много кофе либо стоит совсем исключить его из своего рациона.
Ученые пока не на 100 % доказали взаимосвязь между резкими скачками давления и приемом кофеина, поэтому они будут продолжать свои исследования.
Опубликовано: Наталья Павлова
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