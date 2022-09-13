В Канаде и США запрещено собирать дождевую воду

В Канаде и Америке действует очень строгий контроль в отношении воды. Нельзя осушать ручейки или копать колодец на своем участке без специального разрешения.

Местные власти считают, что сбор дождевой воды и препятствия для сбора стоков приведет к нарушению экосистемы.

Собрать несколько ведер дождевой воды не запрещено, но делать из нее искусственный пруд нельзя.

На западе США нередко случаются засухи, и расход воды контролируется особенно тщательно.

Мужчина, который выкопал 3 небольших пруда на своем участке получил штраф и 30 дней исправительных работ за сбор дождевой воды.

Его не спасли утверждения о том, что на своем собственном участке он может делать все, что считает нужным.

В каждом штате Канады действуют свои законы в отношении дождевой воды. Например, в некоторых местах ее можно использовать для полива.

Пить дождевую воду разрешается, но только после фильтрации. Если один человек угостит другого дождевой водой, и у того начнутся проблемы со здоровьем, первый может попасть под суд.