В Канаде и США запрещено собирать дождевую воду
В Канаде и Америке действует очень строгий контроль в отношении воды. Нельзя осушать ручейки или копать колодец на своем участке без специального разрешения.
Местные власти считают, что сбор дождевой воды и препятствия для сбора стоков приведет к нарушению экосистемы.
Собрать несколько ведер дождевой воды не запрещено, но делать из нее искусственный пруд нельзя.
На западе США нередко случаются засухи, и расход воды контролируется особенно тщательно.
Мужчина, который выкопал 3 небольших пруда на своем участке получил штраф и 30 дней исправительных работ за сбор дождевой воды.
Его не спасли утверждения о том, что на своем собственном участке он может делать все, что считает нужным.
В каждом штате Канады действуют свои законы в отношении дождевой воды. Например, в некоторых местах ее можно использовать для полива.
Пить дождевую воду разрешается, но только после фильтрации. Если один человек угостит другого дождевой водой, и у того начнутся проблемы со здоровьем, первый может попасть под суд.
Опубликовано: Светлана Репина
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