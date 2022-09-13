Кирби: Путин может послать войска России не только в Украину

Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что российская армия может быть задействована не только на территории украинского государства.

В ходе брифинга в Белом доме сотрудник Пентагона Джон Кирби заявил, что США считают российскую армию достаточно сильной несмотря на те потери, которые она понесла на территории Украины. По мнению Кирби, Путин может отдать приказ о направлении части российских войск в некую другую страну.

Джон Кирби утверждает, что эта возможность является исключительно теоретической, поскольку армия России является многочисленной и хорошо подготовленной с технической точки зрения.