Кирби: Путин может послать войска России не только в Украину
Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что российская армия может быть задействована не только на территории украинского государства.
В ходе брифинга в Белом доме сотрудник Пентагона Джон Кирби заявил, что США считают российскую армию достаточно сильной несмотря на те потери, которые она понесла на территории Украины. По мнению Кирби, Путин может отдать приказ о направлении части российских войск в некую другую страну.
Джон Кирби утверждает, что эта возможность является исключительно теоретической, поскольку армия России является многочисленной и хорошо подготовленной с технической точки зрения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кобахидзе: в Грузии пройдёт референдум об открытии второго фронта против РФ
Германия не видит иного выхода, кроме как разрешить поставки урана из России
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву
На вооружение РФ поступила новейшая управляемая ракета «Изделие 305»
Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит