Жданов: войска РФ выйдут из Херсонской области максимум через 2 недели

Украинский военный эксперт Олег Жданов утверждает, что российские военные покинут Херсонскую область через неделю или две.

Близкий к офису Зеленского украинский аналитик Олег Жданов уверен, что российские войска будут полностью отведены из Херсонщины в течение одной или двух следующих недель. По мнению Жданова, некоторые из подразделений армии России в Херсоне сумеют успешно сдаться в плен ВСУ.

Примечательно, что временная гражданская администрация Херсона опровергает информацию Олега Жданова. В частности, замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что анонсированное ВСУ контрнаступление уже провалилось и было отражено российскими силами спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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