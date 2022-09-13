Reuters: США готовят санкции против Китая из-за ситуации с Тайванем

Издание Reuters утверждает, что американское правительство готовит санкции против Пекина за то, что КНР нагнетает напряжённость своими военными учениями в Тайваньском проливе.

13 сентября журналисты американской газеты Reuters сообщили, что в администрации Джозефа Байдена рассматривают введение антикитайских санкций со стороны США. Формальным поводом для санкций Вашингтона против КНР являются участившиеся китайские учения недалеко от берегов Тайваня.

В августе спикер американской палаты представителей при Конгрессе Нэнси Пелоси впервые посетила Тайвань, что вызвало небывалую напряжённость в регионе: США стянули корабли и авиацию в Тайваньский пролив, аналогичным образом поступили вооружённые силы Китая. После отъезда Пелоси с Тайваня ВС КНР начали масштабные учения возле острова.