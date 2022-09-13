Reuters: США готовят санкции против Китая из-за ситуации с Тайванем
Издание Reuters утверждает, что американское правительство готовит санкции против Пекина за то, что КНР нагнетает напряжённость своими военными учениями в Тайваньском проливе.
13 сентября журналисты американской газеты Reuters сообщили, что в администрации Джозефа Байдена рассматривают введение антикитайских санкций со стороны США. Формальным поводом для санкций Вашингтона против КНР являются участившиеся китайские учения недалеко от берегов Тайваня.
В августе спикер американской палаты представителей при Конгрессе Нэнси Пелоси впервые посетила Тайвань, что вызвало небывалую напряжённость в регионе: США стянули корабли и авиацию в Тайваньский пролив, аналогичным образом поступили вооружённые силы Китая. После отъезда Пелоси с Тайваня ВС КНР начали масштабные учения возле острова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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